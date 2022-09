Caro bolletta, Arco Consumatori Molise scende in campo: “Attiviamo movimento di protesta”

Un movimento di protesta per attivare delle iniziative contro il caro bolletta. E’ quello che sta facendo l’associazione Arco Consumatori Molise “che opera a difesa degli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti – si legge in una nota stampa – al fine di tutelare i cittadini relativamente al problema del caro bollette promuove una iniziativa per attivare un movimento di protesta in tale senso.

Si invitano pertanto tutti i cittadini interessati, anche per un mero controllo della bolletta, o per ricevere qualunque tipo di informazione, a rivolgersi all’Associazione ARCO Molise inviando una mail all’indirizzo arcomolise@gmail.com o chiamando il n. 366.3470313 “.