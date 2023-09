Caro affitti: una settimana di mobilitazione da parte degli studenti di tutta Italia   

La mobilitazione organizzata dall’UDU interessa 25 città universitarie, da Milano a Palermo

di Giusy Spadanuda

È iniziata lo scorso lunedì una settimana di mobilitazioni contro il caro affitti organizzata dall’UDU, Unione Degli Universitari, che da mesi si fa portavoce di una situazione allarmante riguardo l’aumento esponenziale che ha interessato i canoni d’affitto dall’inizio del 2023. Gli studenti di 25 città universitarie si sono dati appuntamento davanti le sedi delle proprie facoltà con tende, striscioni e flash mob al grido di “Vorrei un futuro qui”. Questo è lo slogan scelto dall’UDU che dichiara l’urgenza di ottenere misure contro il caro vita, dagli aumenti degli affitti a stipendi non adeguati: «Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare perché il Governo continua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa. Ci sentiamo traditi rispetto alle promesse che avevamo ricevuto prima dell’estate».

A quanto pare infatti uno studente su tre non riesce a sostenere le spese mensili dell’affitto. Basti pensare come il prezzo per una stanza doppia vada dai 250 di Pavia ai 700-800 di Milano. Prezzi vertiginosi non giustificati dalle condizioni degli immobili molte volte fatiscenti. In più all’aumento dei prezzi degli affitti si accompagna il calo del numero di strutture universitarie convenzionate. L’UDU a tal proposito chiede che il Governo si metta al lavoro per trovare soluzioni concrete sfruttando i fondi del PNRR già previsti dal 2020, e denuncia in anticipo una disfatta: «La Commissione europea ha dato il via libera, ma continuano ad esserci le criticità che avevamo esposto: i fondi andranno esclusivamente a soggetti privati, i quali dovranno garantire soltanto uno sconto del 15 per cento rispetto al canone di mercato. Il diritto allo studio passa così in secondo piano».

Sulla mobilitazione dello scorso maggio si era espresso anche il Ministro dell’Istruzione, Valditara, che aveva additato nei Comuni i responsabili di tali aumenti per via di un controllo fuori mano dei canoni nelle maggiori città governate dal centro-sinistra. Da maggio ad oggi però nulla sembra essere cambiato, anzi. Dall’opposizione questa volta il pentastellato Silvestri denuncia «Il Governo ascolti gli studenti e proponga soluzioni concrete».

La mobilitazione prevista per tutta la settimana vedrà partecipi assieme agli studenti anche una delegazione parlamentare dei partiti di opposizione e esponenti della Cgil che hanno deciso di sostenere gli studenti dell’UDU.