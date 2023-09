Caro affitti, la mobilitazione degli studenti non tocca il Molise, qui studiare costa poco

L’onda lunga della mobilitazione degli studenti universitari fuori sede contro il caro affitti si allarga a macchia di leopardo, ma al momento non tocca Campobasso, sede centrale dell’Università del Molise. Altre due sono a Pesche (Isernia) e Termoli (Campobasso). Da un’analisi del mercato, riferisce l’Ansa Molise, i prezzi delle camere nel capoluogo variano, mediamente, dai 140 ai 250 euro al mese in base alla grandezza delle camere, condizioni delle abitazioni e alla loro localizzazione. L’Unimol dispone inoltre di alloggi propri al Campus universitario ‘Vazzieri’ di Campobasso, adiacente la sede centrale, oltre quelli al Collegio medico, riservati agli studenti del Dipartimento di Medicina e Scienze della salute e nella residenza universitaria di Pesche (Isernia) per un totale di 158 posti letto. Alla residenza universitaria di Vazzieri e al Collegio medico i posti alloggio vengono assegnati in base alla condizione economica desunta dall’attestazione Isee. Con un limite di Iseeu fino a 25 mila euro, l’importo della retta in camera singola è di 250 euro, 200 in quella doppia; oltre i 25 mila euro, 300 per la camera singola e 250 per la doppia. Nella sede di Pesche, invece, l’importo della retta per una camera singola varia da 200 a 250 euro sempre in base alla fascia di appartenenza Iseeu. Lo Iacp di Campobasso, inoltre, assegna a canone mensile ridotto mini-alloggi, resi disponibili, con uno o due posti letto a studenti universitari e docenti. Per gli studenti diversamente abili sono riservati alloggi conformi alla normativa vigente riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche. I canoni di locazione sono calcolati in base al reddito convenzionale del nucleo familiare. Recentemente è stato siglato presso la sala consiliare del Comune di Ripalimosani (Campobasso) l’accordo territoriale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini che riguarda 75 comuni della provincia di Campobasso al di sotto dei 10 mila abitanti, in attuazione della legge 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). L’accordo frutto dell’impegno del presidente ‘Fimaa’ Confcommercio Molise, Dina D’Onofrio, mette a disposizione dei cittadini un valido strumento che consente di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali e di un panorama più variegato di tipologie contrattuali.