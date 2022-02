Carnival Contest, vinci escursioni a Campitello Matese

E’ in partenza il nuovo contest targato Il Quotidiano del Molise in collaborazione con Matese Ski tutto dedicato al Carnevale che sta arrivando!

In omaggio tre buoni per escursioni a Campitello Matese!

Due premi saranno assegnati dalla giuria popolare alle foto che hanno ottenuto più like!

Il “Premio Quotidiano” sarà assegnato da un fotografo professionista alla foto più bella dal punto di vista tecnico, della composizione fotografica e del racconto fotografico.

Per partecipare ti basterà commentare il post che troverai sulla nostra pagina Facebook con la tua foto in maschera da Carnevale cliccando sulla foto qui a sinistra. La foto che otterrà più like vincerà il premio!

I like saranno conteggiati fino a venerdì 25 febbraio a mezzanotte. Sabato 26 febbraio si saprà il vincitore!

Scatta la foto, commenta il post e metti (e fai mettere) like!