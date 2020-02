Carnevale storico, a Campobasso arrivano “I Giullari di Spade”

Equilibrismi di spade, giochi di fuoco e musica dal vivo

I “Giullari di Spade”, compagnia di musica Medievale, Celtica e spettacoli di Fuoco, equilibrismo, Giocoleria ed intrattenimento, saranno a Campobasso domenica 23 febbraio, dalle 17 alle 21, in occasione del Carnevale Storico. Musica e Spettacoli per tutti i cittadini del capoluogo e non solo.

I Giullari di Spade sono specializzati in spettacoli medievali ma animano anche altre tipologie di feste ed eventi. Uno spettacolo adatto a tutti che consiste in: equilibrismi di spade, giochi di fuoco, giocoleria con diversi oggetti, musica dal vivo, intrattenimento, il tutto accompagnato da abiti ed un carro medievale.

Spettacolo che viene rappresentato non solo in Italia ma anche all’estero.

CHI SONO I GIULLARI DI SPADE

I Giullari di Spade sono una compagnia di spettacolo e rievocazione storica, prima ancora di essere una Medieval Folk Band.

Davis Mark Rossi, il capocompagnia, appartiene ad una dinastia di saltimbanchi che risale al 1700, periodo nel quale un suo avo, Diego Rossi, si esibiva come giullare ad Asti.

Da qui proviene il nome “Giullari di Spade”, compagnia formata insieme alla moglie Monica e successivamente arricchita dal polistrumentista Luca Sulcanese. Con l’arrivo di quest’ultimo, il gruppo si è evoluto spostandosi più su una realtà musicale medievale e tradizionale sia italiana che nord europea. La continua ricerca di brani tradizionali da parte di Luca e la scrittura di testi riguardanti la cultura e tradizione abruzzese da parte di Davis, hanno portato il gruppo ad un nuovo step, in continua crescita e con nuovi musicisti come Giuseppe Amadio e Fausto della Torre.

“Pantafrica” è il primo album del gruppo e l’omonimo brano è tratto da una delle innumerevoli credenze della cultura regionale abruzzese.

Accompagnato da una musica di origine bretone , il testo inedito parla di un’entità soprannaturale, detta “Pantafrica” o “Pantàfeche” che di notte, per noia, si diverte a sedersi sopra una persona che dorme non facendola respirare nè gridare, leggenda raccontata fino ai giorni nostri.

Il Disco è un viaggio nella cultura tradizionale e popolare, musicato da strumenti antichi come Cornamuse medievali, Gaite Galiziane, Davul, Irish Bouzouki, flauti e percussioni da tutto il mondo.