Carnevale speciale a Larino, in arrivo dal Mibac oltre 51mila euro

LARINO

Importante contributo ricevuto dall’amministrazione comunale Puchetti. Con decreto direttoriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) direzione generale spettacolo, è stata prevista l’erogazione al Comune di Larino di un contributo di euro 51.453,00 per l’organizzazione e la promozione del Carnevale a seguito della partecipazione dell’ente al bando approvato con decreto dirigenziale MIBAC del 31 Luglio 2018 numero 1256. Il Comune di Larino è risultato 18° su circa 80 istanze pervenute, di cui solo 27 ammesse a finanziamento tra cui Viareggio, Cento e Putignano, solo per citare i più prestigiosi. Larino avrà finalmente la possibilità di elevare la qualità della manifestazione e cercare di affermarsi a livello nazionale ed internazionale. Ringraziamo per la collaborazione alla predisposizione del progetto l’associazione Larinella e l’Ing. Giuliano Maglieri.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale illustrerà in conferenza stampa i dettagli del programma oggetto di finanziamento.