Carnevale, si rinnova l’appuntamento con il “Diavolo di Tufara”

TUFARA. Si rinnova oggi, domenica 9 febbraio, l’appuntamento tradizionale con la manifestazione carnevalesca del “Diavolo di Tufara”, organizzato dall’associazione culturale Antica maschera “Il Diavolo”. La sfilata si inizierà alle 14:30 con le maschere ospiti quali “L’Orso di Teana” (tende ad aggredire tutti coloro che incontra incutendo timore portando in mano “il munnolo”, una lunga pertica con un pesante straccio alla punta usata dalle donne nella preparazione del forno per il pane), le “Maschere di Tricarico” (maschere delle mucche e dei tori, ossia “L’ màshkr” nel dialetto tricaricese che rappresentano una mandria in transumanza, è una delle manifestazioni più importanti della Basilicata) e il “Carnevale di Lavello” sempre della Basilicata; “U Papoccij” del Molise (da Pietracatella una maschera di rievocazione storica, tramandata nei secoli dalla popolazione) insieme con gli artisti di strada. Inoltre, ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici locali durante tutto il pomeriggio e la serata.