Carnevale, “I Dodici Mesi” della Polifonica Monforte

Domenica appuntamento con la festa in Piazza Municipio a Campobasso

Anche quest’anno il Gruppo Folcloristico “Polifonica Monforte Citta di Campobasso” torna a proporre la “Maschera dei Dodici Mesi”. Rappresentazione che rievoca l’Antico Carnevale campobassano e che da qualche anno ormai allieta i cittadini e i tanti visitatori che per l’occasione giungono nel capoluogo. L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 17 in Piazza Municipio, cuore di Campobasso che si trasformerà in un palcoscenico assai suggestivo dal sapore Medioevale. Sfileranno i personaggi in costume e verranno rappresentati I dodici Mesi, il rogo di Re Carnevale, l’arrivo della Cuareseama accompagnato dalla filastrocca e il famoso ZIU ZI ZIU ZI.

«Il nostro obiettivo – ha detto Rosa Socci, Presidente della Polifonica Monforte – è quello di far rivivere l’atmosfera del Carnevale, quella che si respirava nella Campobasso di una volta. Un’atmosfera di gioia legata al popolo e alle passate generazioni».

L’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla partecipazione dei Giullari di Spade, compagnia di artisti specializzati in spettacoli medievali che animano anche altre tipologie di feste ed eventi. Uno spettacolo adatto a tutti che consiste in: equilibrismi di spade, giochi di fuoco, giocoleria con diversi oggetti, musica dal vivo, intrattenimento, il tutto accompagnato da abiti ed un carro medievale. Spettacolo che viene rappresentato non solo in Italia ma anche all’estero. Davis Mark Rossi, il capocompagnia, appartiene ad una dinastia di saltimbanchi che risale al 1700, periodo nel quale un suo avo, Diego Rossi, si esibiva come giullare ad Asti. Da qui proviene il nome “Giullari di Spade”, compagnia formata insieme alla moglie Monica e successivamente arricchita dal polistrumentista Luca Sulcanese. Con l’arrivo di quest’ultimo, il gruppo si è evoluto spostandosi più su una realtà musicale medievale e tradizionale sia italiana che nord europea. La continua ricerca di brani tradizionali da parte di Luca e la scrittura di testi riguardanti la cultura e tradizione abruzzese da parte di Davis, hanno portato il gruppo ad un nuovo step, in continua crescita e con nuovi musicisti come Giuseppe Amadio e Fausto della Torre.