Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe: mercoledì presentazione dell’evento

Alle ore 10.30, all’ex Gil di Campobasso, l’Aps Artemide illustrerà il programma della manifestazione che ha come partners le associazioni ‘Il Diavolo’ di Tufara e ‘L’uomo cervo’ di Castelnuovo al Volturno. Prevista la presenza dell’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Isernia, Luca De Martino

Tantissimi turisti, appassionati di folklore, figuranti e musicisti si preparano a invadere pacificamente il Molise grazie al CEMZ, Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe.

L’evento, che si terrà da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2023, tra Isernia e Campobasso, verrà presentato mercoledì 8 febbraio, alle ore 10.30, presso l’ex Gil del capoluogo regionale, in via Milano.

Il presidente dell’Aps Artemide, associazione di promozione sociale, Alessandro Aceto, e l’ideatore della iniziativa, Fernando Ferri, spiegheranno com’è nato il progetto, mentre il direttore artistico Mauro Gioielli illustrerà gli appuntamenti del fitto programma.

Per la Regione Molise, che ha destinato alla manifestazione un significativo finanziamento, sarà presente l’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno, mentre per il Comune di Isernia, che ha cofinanziato l’iniziativa, interverrà l’assessore alla Cultura Luca De Martino.

Il mese di febbraio sta per entrare nel vivo e si avverte già forte l’atmosfera del Carnevale. Il lungo periodo precedente la Quaresima che la tradizione molisana fa iniziare il 17 gennaio e che si conclude il martedì grasso, quest’anno il 21 febbraio, avrà un prosieguo fino al 26 febbraio che porterà l’intero Molise all’attenzione internazionale.

Il Molise e Isernia in particolare diventeranno un polo culturale di richiamo grazie all’arrivo di numerosi gruppi mascherati che sfileranno il 25 febbraio: I KURENTS (Slovenia), I MOMOTXORROS (Spagna), GLI ZVONCARI (Croazia), I DIDI (Croazia), LE MASCHERE CORNUTE (Lucania), GLI ARESTES E L’URTZU (Sardegna) e LE LANDZETTE (Valle d’Aosta). Saranno inoltre presenti le maschere zoomorfe molisane. La manifestazione, infatti, vede in qualità di partner le associazioni ‘Il Diavolo’ di Tufara e ‘L’uomo cervo’ di Castelnuovo al Volturno.

PROGRAMMA

Giovedì 23 febbraio

• Isernia, auditorium Unità d’Italia. Alle ore 11, apertura Punto informativo. Alle ore 17.30, proiezione di filmati e presentazione di libri su alcuni carnevali

Venerdì 24 febbraio

• Campobasso, sala dell’ex-Gil, ore 16.30, convegno internazionale con la presentazione delle diverse maschere partecipanti alla rassegna e con l’intervento di studiosi italiani e stranieri

• Isernia, ore 21.30, auditorium Unità d’Italia, concerto de ‘Il Tratturo’, musica etnica molisana

Sabato 25 febbraio

• Isernia, ore 16.30, Grande Corteo in Maschera con la sfilata di gruppi italiani e stranieri partecipanti alla rassegna e la contestuale rappresentazione dei rispettivi riti carnevaleschi. Alle ore 20, in piazza Andrea d’Isernia, raduno finale delle maschere e prosieguo della festa con musica folk e servizi di street food

Domenica 26 febbraio

• Isernia, ore 11, in piazza Andrea d’Isernia, pantomime all’aperto con le maschere dei carnevali molisani.

Nel corso della manifestazione avranno luogo altre iniziative, come la preparazione e la degustazione di pietanze tipiche della tradizione carnevalesca con la consulenza culturale e gastronomica dell’Accademia Italiana della Cucina.