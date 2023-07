Carnevale estivo a Termoli, modifiche alla viabilità sul lungomare nord

Termoli si sta preparando per il tanto atteso “Carnevale Estivo”, un evento spettacolare che si terrà domani sera, sabato 8 luglio. Tuttavia, i residenti e i visitatori dovranno tenere conto di alcune modifiche al traffico e ai trasporti pubblici durante l’evento.

A partire dalle ore 16 di domani, il traffico veicolare e la sosta saranno interdetti lungo il lungomare nord Cristoforo Colombo, la zona in cui si svolgeranno le festività. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei partecipanti e per agevolare lo svolgimento delle attività previste per il Carnevale Estivo.

È importante sottolineare che i residenti e i visitatori sono invitati a pianificare i loro spostamenti con anticipo, tenendo conto di questa interruzione temporanea del traffico lungo il lungomare. Si consiglia di utilizzare strade alternative e di considerare l’utilizzo dei trasporti pubblici per raggiungere la zona dell’evento.

Per quanto riguarda la navetta “Sun Bus”, che solitamente offre un servizio di trasporto pubblico nella città, si informa che l’ultima corsa sarà alle ore 19:30. È importante tenere presente questo orario al fine di organizzare al meglio il proprio ritorno a casa dopo il Carnevale Estivo. Si consiglia di verificare gli orari degli altri mezzi di trasporto pubblico disponibili per evitare inconvenienti.

Il Carnevale Estivo prenderà il via alle ore 20 e promette di essere un’esperienza straordinaria. Gli organizzatori hanno preparato una varietà di spettacoli che intratterranno il pubblico per tutta la serata. Sarà un’opportunità unica per immergersi nella magia del Carnevale estivo di Termoli e godersi una serata di divertimento e spensieratezza.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare costumi colorati e allegri per abbracciare pienamente lo spirito del Carnevale. Inoltre, è consigliabile portare con sé una bottiglia d’acqua e proteggersi dal sole, in quanto le temperature sono previste essere elevate durante l’evento.

Infine, si ricorda a tutti di rispettare le regole di sicurezza e le indicazioni fornite dagli organizzatori dell’evento. La sicurezza di tutti i partecipanti è fondamentale per garantire il successo del Carnevale Estivo di Termoli.

Il Carnevale Estivo di Termoli promette di essere un’esperienza indimenticabile, un’opportunità per immergersi nella cultura e nella gioia di questa tradizione. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento spettacolare e trascorrere una serata incantevole insieme alla comunità termolese.