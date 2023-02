Carnevale di Larino: vince ‘Giù la maschera è carnevale’

E’ stato il carro ‘Giù la maschera è carnevale” dell’associazione Carnaval il vincitore dell’edizione numero 48 del Carnevale di Larino

È calato il sipario sull’edizione numero 48 di uno dei 27 Carnevali Storici d’Italia: quello di Larino. Una chiusura trionfale per il carnevale larinese affidata alla madrina d’eccezione, Claudia Gerini. A vincere è stato il carro ‘Giù la maschera è carnevale’. In tantissimi hanno preso parte ai festeggiamenti di quest’ultimo fine settimana che, come il precedente, ha fatto registrare numeri da record in città con oltre 20mila presenze tra adulti e bambini.

Sei i carri che hanno sfilato per le strade della città: dalla guerra in Ucraina del carro “Il Ring della discordia”, ai punti interrogativi che la stessa guerra richiama nei più giovani trattato dai “Figli di Putin” che ha riproposto, tra gli altri, anche il tema dei bambini soldato. E ancora spazio alla famiglia nell’Istinto Materno” che ha voluto raccontare l’amore tra la mamma e i suoi bambini. Non è mancato il tema Covid, lockdown e pandemia e delle malattie con “Giù la maschera, è Carnevale” con la riproduzione dell’araba Fenice e la sua capacità di risorgere dalle ceneri. Come nel più classico dei carnevali non potevano mancare le favole dalla Bella e la Bestia del carro “Bella da morire” a il “Re Leone 2” che ha raccontato le avventure di Simba e di sua figlia Kiara.

Ebbene tra questi, il vincitore di questa edizione è stato il carro ‘Giù la maschera è carnevale” dell’associazione Carnaval che ha deciso di rappresentare il Covid come un mostro da combattere e da non sottovalutare, circondato dai medici che per tutto il periodo della pandemia hanno messo a rischio la propria vita pur di salvare il maggior numero di pazienti possibile. Ad un certo punto però si inizia a vedere la luce alla fine del tunnel e con essa la speranza di tornare alla normalità. Giù la maschera, è Carnevale.

Video Credit: Carnevali d’Italia