Carnevale di Larino, la magia prende vita: al via la due giorni di manifestazioni

Da Freddie Mercury a Winnie the Pooh passando per la cultura come chiave della libertà. Sono questi alcuni dei temi scelti per i giganti del Carnevale di Larino, i carri allegorici che questo pomeriggio, 22 febbraio, hanno sfilato per le strade della città bassomolisana. Una manifestazione molto attesa a Larino, che rientra tra quelle di spicco del basso Molise e che ha ricevuto l’anno scorso il riconoscimento del Ministero ed è stata inserita di diritto tra i Carnevali di Italia. In tantissimi in basso Molise per osservare il passaggio dei giganti di cartapesta che tutti gli anni vengono preparati dalle varie associazioni presenti sul territorio. Una manifestazione che si svolgerà in due giornate, quella di oggi e di domani, per poi essere replicata anche la settimana prossima e, come sempre, vedere la premiazione del carro e della maschera più belli.

LE FOTO Indietro 1 di 8 Avanti