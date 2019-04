Carnevale di Larino, Fontana: «Finalmente un governo che investe seriamente sulla cultura e sulle tradizioni»

REDAZIONE

«Un grande risultato per un evento storico e culturale che coinvolge gli artigiani e gli abitanti dell’intera comunità larinese, per dare vita a una manifestazione di respiro nazionale, che si migliora di anno in anno, ricca di significati e tradizioni» Così i consigliere regionale in quota M5S, Valerio Fontana, commenta l’ulteriore assegnazione da parte del Mibac al Comune di Larino di 61.106 per la realizzazione dello storico Carnvale. «Non posso che essere felice di questo contributo assolutamente meritato per il progetto del Carnevale di Larino. E non posso che essere soddisfatto del gran lavoro che sta portando avanti il Ministro Alberto Bonisoli che, proprio pochi giorni fa, abbiamo avuto il piacere di ospitare qui in Molise. Finalmente un governo che investe seriamente e concretamente sulla cultura e sulle tradizioni».