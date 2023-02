Carnevale di Larino, 40mila accessi. Il Comune: “Un’edizione memorabile. Una pagina di storia larinese”

Roberto Colella: “Ecco cosa può fare una manifestazione nazionale per il turismo locale”

Record di presenze nella 48esima edizione del Carnevale di Larino. La manifestazione, che si è svolta negli ultimi due fine settimana presso il Comune bassomolisano e rientra nei Carnevali storici d’Italia. “Una edizione memorabile, una pagina di storia larinese e una pagina importantissima perché scritta insieme, collaborando senza divisioni, in perfetta sinergia – afferma l’amministrazione comunale di Larino – per questo, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Larino ci tengono a ringraziare tutti gli attori coinvolti, a partire dai quattro infaticabili ragazzi di Larinella, già Ala d’Argento 2022, il motore di questa grandiosa macchina che è ormai diventato il nostro Carnevale.

Un ringraziamento doveroso alla struttura comunale, a tutti i dipendenti impegnati alle casse e nei luoghi della cultura, sempre pronti a collaborare con Larinella a qualsiasi ora del giorno.

Un ringraziamento alle altre associazioni, la Pro Loco e Larino nel Cuore, per aver contribuito a vario titolo e in diversi modi alla realizzazione di questa manifestazione.

Un ringraziamento di cuore ai tanti volontari, ai presentatori, ai ventiquattro giurati, alla presidente Carla Di Pardo e a tutta la cittadinanza di Larino, in maschera e non: è merito di tutti se tutto è proseguito senza intoppi e se questo evento continuerà a crescere negli anni.

Ma il merito – continua l’amministrazione comunale – è soprattutto di coloro ai quali va il ringraziamento e il plauso più grande: le ragazze e i ragazzi dei gruppi costruttori e coreografici Carnaval, I Gatti Randagi con Modellarte, Officina dell’Arte, Gioventù Frentana, I Selvaggi e I Trebbiatori. Giovani che per mesi e mesi ideano, modellano, saldano, impastano, colorano, ballano, provano e riprovano, si divertono, creano opere d’arte in movimento, solo per il piacere di stare insieme e per regalare ai larinesi e ai tantissimi turisti che raggiungono la nostra città in questi due fine settimana stupore e gioia come solo il Carnevale sa fare. Siete il presente, l’orgoglio e il futuro di Larino”.

La stessa amministrazione comunale che ha voluto fare i complimenti anche ai vincitori del concorso dei carri allegorici di prima e seconda categoria, rispettivamente l’Associazione Carnaval con “Giù la maschera è Carnevale” e il Gruppo I Selvaggi con “Bella da morire”, del concorso dei Gruppi coreografici vinto da I Gatti Randagi con “Figli di Puu…tin” e del concorso delle maschere.

Il Carnevale di Larino tornerà il 10, l’11, il 17 e il 18 febbraio 2024. Non mancate”.

Un successo, quello del Carnevale di Larino, che è stato sottolineato anche da Roberto Colella, esperto di turismo, che in un post su Facebook rimarca l’importanza di manifestazioni come queste per la valorizzazione del turismo molisano.

“Gli ingressi al Carnevale di Larino 2023 sono stati 38.000 (ticket staccati) rispetto ai 20.000 dell’anno scorso. Praticamente raddoppiati.

Il costo del ticket di ingresso è passato dai 2 euro del 2022 ai 4 euro del 2023. Totale entrate 2023: 152.000 euro a cui va aggiunto il contributo annuale del Mibact di 63.000 euro.

In appena 4 giorni dedicati al Carnevale di Larino ben 500 ingressi al parco archeologico (anfiteatro e villa zappone)! In tutto l’anno 2021 secondo gli ultimi dati disponibili sul sito del Ministero della Cultura Ufficio Statistica, l’area archeologica di Larino ha collezionato 2138 ingressi. Fate voi le proporzioni!

Capite cosa può fare il turismo tematico per le nostre comunità?”.