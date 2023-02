Carnevale, aperti i luoghi della cultura di Larino: tutto quello che c’è da sapere

In occasione della 48^ edizione del Carnevale di Larino, Carnevale storico d’Italia, e vista la grande affluenza di visitatori che si prevede nei prossimi due fine settimana, il Comune ha lavorato affinché i luoghi della cultura della nostra città possano essere tutti visitabili. Sabato 18 e 25 febbraio il Parco Archeologico di Larino – Anfiteatro e Villa Zappone sarà aperto dalle 8.30 alle 16.30. Domenica 19 e 26 febbraio dalle ore 9.30 alle 16.30.Le sale, le mostre e il Museo Civico del Palazzo Ducale saranno visitabili in tutti e quattro i giorni del Carnevale dalle 9.30 alle 12.30, con possibilità di visita guidata.Il Museo Diocesano sarà visitabile in entrambi i weekend dalle 10.00 alle 13.00, con possibilità di tour guidato alle chiese del centro storico.Per informazioni e prenotazioni scrivere a larino.cultura@gmail.com