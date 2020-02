Carnevale a Venafro e Pozzilli tra maschere e degustazioni

VENAFRO. Pro Loco di Venafro e l’Associazione “Noi Amici del Carnevale” di Pozzilli si rimboccano le maniche nei rispettivi Comuni per il Carnevale 2020, ossia quest’oggi domenica 23 e martedì 25 febbraio. Entrambe le realtà promuovono appuntamenti carnevaleschi per le strade e le piazze cittadine, invitando piccoli e adulti a partecipare. A Pozzilli la predetta associazione “Noi Amici del Carnevale” dà appuntamento a partire dalle h 16,00 sia della domenica che del successivo martedì al polo scolastico di Via del Carabiniere per la partenza della sfilata dei carri allegorici che attraverseranno in lungo e in largo l’abitato portando musica, suoni, colori, sorrisi e divertimenti. Altrettanto in entrambe le giornate promuove a Venafro la Pro Loco. In calendario infatti la sfilata in maschera per le vie e le piazze venafrane che muoverà dalle h 14,00 da piazza Marconi (rione Ciaraffella). Anche in questo l’invito a partecipare è rivolto a tutti, senza distinzione di età. Attiva per questo Carnevale 2020 anche la Parrocchia dei Santi Simone e Caterina, nel cuore del centro storico venafrano. Presso l’Oratorio Mons. Galardi si terrà infatti un’allegra festa in maschera per i più piccoli, con musica e tanto divertimento. Non mancheranno ghiotte degustazioni. Prevista tanta partecipazione ed un mare di sorrisi coi variopinti vestiti carnevaleschi.