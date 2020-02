Carnevale a Colle d’Anchise, domenica l’evento

REDAZIONE

Anche quest’anno a Colle d’Anchise ci saranno i festeggiamenti per Carnevale. L’appuntamento è in programma domenica 23 febbraio, con ritrovo alle ore 16 in Piazza Italia. Ci sarà la sfilata di Carnevale per le vie del paese con il carro allegorico. Al termine della sfilata, in Piazza Europa, musica e divertimento, incendio del fantoccio di carnevale e stand gastronomico. Per concludere, degustazione di dolci tipici di carnevale. «Vi aspettiamo numerosi – il messaggio degli organizzatori. È gradita la presenza in maschera». GC