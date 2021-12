Carmine Aurisano non è più. Campobasso perde uno dei suoi figli migliori

Un pezzo della storia contemporanea di Campobasso non è più in vita, ma la stima e l’apprezzamento che la città gli ha sempre riservato impediranno che il ricordo vada perso per sempre.



Carmine Aurisano non c’è più, è scomparso sabato 4 dicembre all’età di 72 anni dopo aver perso la battaglia contro un’infermità, lasciando un vuoto profondo in tutti coloro, e sono tanti, che lo hanno conosciuto volendogli spassionatamente bene.



Fondatore dell’associazione “Il Borgo”, Carmine ha saputo incarnare la campobassanità in ogni sua sfaccettatura con uno sguardo privilegiato sulla storia e sul folklore della sua città più autentica e genuina. Con “Il Borgo” si è impegnato a valorizzare persone e personaggi che si sono impegnati nel campo del sociale e culturale.



Colonna della “Polifonica Monforte” ha saputo coniugare il concetto di cultura popolare e folklore. Buono e soprattutto generoso con chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo. La sua famiglia è altrettanto nota ed apprezzata nel capoluogo avendo gestito con successo un’attività commerciale nella vendita di mobili nel cuore di Campobasso, in via Marconi.



Oggi alle 16 presso la Chiesa di Santa Maria della Croce, Campobasso gli tributerà l’ultimo saluto.