Carlo Durante nel Direttivo Nazionale Fipe, soddisfatta Confcommercio

Confcommercio Molise esprime profonda soddisfazione per l’elezione di Carlo Durante nel direttivo nazionale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). L’imprenditore campobassano, presidente FIPE Molise e membro della Giunta di Confcommercio Molise, rappresenterà la nostra regione nell’importante organismo che raccoglie circa 300mila imprese in un settore che sviluppa un valore aggiunto di 40 miliardi di euro e occupa oltre un milione di addetti. “Ci riempie di orgoglio l’elezione di Carlo Durante – dichiara il presidente di Confcommercio Molise, Paolo Spina – si tratta di un incarico prestigioso ed è il giusto riconoscimento del lavoro portato avanti da Durante sul nostro territorio a tutela delle imprese del pubblico esercizio, in questo drammatico momento per il settore”. “Un incarico che mi spinge a svolgere il mio impegno nazionale con l’entusiasmo di sempre – afferma Durante – sono molto felice di portare il Molise a Roma, certo di tutelare la nostra categoria e di rappresentare istanze condivise”.