Carlantino, Celenza e San Marco la Catola, sindaci e cittadini tornano alla carica per passare al Molise

Tornano alla carica i sindaci e i cittadini di Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola per passare dalla provincia di Foggia a quella di Campobasso cui sono geograficamente prossimi affacciandosi sul lago di Occhito. L’occasione è stata il secondo flash mob, organizzato sui Monti Dauni, dall’associazione “I Briganti dei Monti” e che si è tenuto proprio a Carlantino, come riportato dal quotidiano l’Immediato.net.

Il sindaco, Graziano Coscia, ha raccontato alla stessa testata che “fino a qualche anno fa poteva essere solo una provocazione, ma oggi è molto di più. Sinceramente ci sentiamo più molisani che pugliesi. Campobasso è molto più vicina di Foggia. Con loro condividiamo tante cose, dai servizi sanitari alla scuola”. Carlantino “ha poco più di 800 abitanti, in meno di vent’anni ne abbiamo persi circa 400, e ovviamente in queste condizioni i problemi sono tanti: vengono a mancare i servizi primari, fra non molto un altro medico del paese andrà in pensione e rischiamo di restare anche senza il medico di base. Dobbiamo invertire la rotta – ha concluso il primo cittadino – creando opportunità di lavoro e non chiacchiere e convegni”.