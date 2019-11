Carla Maria Russo presenta il suo ultimo romanzo

Il Liceo Artistico di Termoli è lieto di ospitare la scrittrice Carla Maria Russo che presenterà il suo ultimo romanzo “Una storia privata. La saga dei Morando” in occasione di un incontro dedicato agli studenti nella giornata di venerdì 29 novembre 2019 presso l’Aula magna del nostro Istituto. Gli alunni del Liceo conservano ancora un ricordo intenso dell’incontro svoltosi lo scorso anno in cui la scrittrice non si è solo limitata a parlare dei suoi romanzi ma ha tracciato un quadro storico ampio e coinvolgente, insistendo sul forte valore formativo della storia, della cultura e sull’importanza della lettura come crescita spirituale.