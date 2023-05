Carla Ann Di Nunzio, il Molise celebra l’artista canadese con una mostra alla ex Gil

“Many Voices”, è un tributo alla forza della diversità e un monito a stabilire ponti e collegamenti culturali. Domenica 7 maggio il taglio del nastro

Il Molise celebra l’opera dell’artista canadese Carla Ann Di Nunzio, con una mostra in esposizione dal 7 al 27 maggio 2023 presso gli spazi del Palazzo GIL in via Gorizia a Campobasso. L’inaugurazione prevista domenica 7 maggio alle 17,30 negli spazi espostivi di Via Gorizia, vedrà presenti l’artista.

“Many Voices”, è un tributo alla forza della diversità e un monito a stabilire ponti e collegamenti culturali. Il progetto si riallaccia alla precedente esperienza espositiva portata avanti in Umbria nello scorso 2022 con la mostra “Psychic Realism” (10 settembre-2 ottobre) presso il Centro Espositivo Ex Fornace Grazia di Deruta, organizzata dall’associazione culturale La Casa degli Artisti di Perugia.

Un’esperienza positiva che ha portato l’artista a ripetere l’impegno con la stessa organizzazione, ma con taglio espositivo nuovo e soprattutto a Campobasso, territorio dove trascorre buona parte dell’anno.

Sostenuta da Palcoscenici Molise, il cartellone di eventi promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Molise, con il patrocinio del Ministero della Cultura e prodotta da Fondazione Molise Cultura, la mostra presenta alcuni tra i più significativi cicli pittorici dell’artista, interamente rivolti a sottolineare come l’indagine artistica diviene un mezzo per analizzare le diversità antropiche riconducendole tutte sotto un’unica verità dove l’alterità diviene un valore e una sfida.

“Many Voices” prende spunto da tale riflessione per sottolineare l’impegno di Carla Ann Di Nunzio nel testimoniare la forza unificatrice dell’arte. Un percorso affascinante che invita lo spettatore a perdersi nella seduzione dei continui rimandi estetici, dimostrando come non esista limite al processo cognitivo, arricchendosi costantemente nella magia dei colori e animandosi nel confronto con le forme.

La mostra è corredata dal catalogo curato dall’Associazione La Casa degli Artisti, con testo critico di Andrea Baffoni che già aveva introdotto l’artista nella mostra del 2022 a Deruta. Sono riprodotte le opere, testi critici e biografici utili a conoscere meglio il lavoro di Carla Ann Di Nunzio anche attraverso poesie che vengono alternate ai dipinti.

La mostra a ingresso libero è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00/13.00 – 17.00/20.00.