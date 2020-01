«Cari cittadini, ecco quello che abbiamo fatto». La lettera di Caporicci

La missiva del primo cittadino di Portocannone dopo le difficoltà economiche del Comune bassomolisano

E’ una sorta di lettera a cuore aperto quella che Giuseppe Caporicci, sindaco di Portocannone, ha pubblicato su Facebook diretta a tutta la cittadinanza. Sotto la lente sono andate a finire le tante difficoltà che sta vivendo il paese bassomolisano dopo la decisione di dichiarare il dissesto finanziario del Comune, necessario a causa dei tanti debiti che si sono accumulati negli anni passati. Una lettera con la quale Caporicci ha voluto parlare chiaramente della situazione ma anche delle tante opere che sono state realizzate dall’amministrazione comunale. «Carissimi Concittadini, la nostra Comunità sta vivendo anni non facili, stretta tra una crisi economica ed occupazionale di carattere generale nonché una crisi finanziaria dell’Ente Comunale senza precedenti. Tuttavia, l’anno che sta per chiudersi, ci lascia in eredità non pochi segni di Speranza. L’approvazione del bilancio di riequilibrio da parte del Ministero dell’Interno, intervenuta nel mese di febbraio, è stata un primo significativo passo per la normalizzazione della situazione dei conti Comunali. Va inoltre evidenziato, che nel corso dell’anno 2019, nonostante le gravi difficoltà esistenti, hanno preso avvio o si sono concluse diverse opere pubbliche che, solo due anni fa, erano impensabili attesa la situazione di partenza, deficitaria sia sotto il punto di vista finanziario che di quello delle risorse umane a disposizione. Un Comune con oltre 5 milioni di euro di disavanzo, che realizza o progetta opere per poco meno di 5 milioni di euro senza caricare di ulteriori tasse i propri Cittadini e senza ricorrere al debito, è un Comune che vuole a tutti i costi reagire alle difficoltà in cui si trova e creare valore aggiunto per la Collettività. Un segnale di Speranza, significativo, che ci auguriamo di poter far crescere anche nel corso del prossimo anno. Con queste premesse, e con l’impegno di continuare a ricercare quotidianamente opportunità ed occasioni di svlluppo sostenibile per il nostro Territorio, auguriamo di cuore un felice 2020 a tutte le Famiglie di Portocannone».