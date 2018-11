Carenze igienico-sanitarie, chiusi i locali del giudice di pace di Isernia, in via Borgo Nuovo. Lo ha deciso con un’ordinanza il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, dopo aver acquisito una nota del Presidente del Tribunale pentro, Vincenzo Di Giacomo, che richiedeva anche un intervento del sindaco e soprattutto dopo aver letto la relazione dell’Asrem (Dipartimento di Prevenzione), sempre inoltrata da Di Giacomo al primo cittadino, nella quale si attesta che non sussistono le condizioni minime di salubrità e idoneità dei locali siti in via Borgo nuovo n. 2 ed utilizzati per le attività svolte dall’ufficio del giudice di pace.

L’Asrem, nella suddetta relazione, rimette al sindaco la valutazione della adozione dei provvedimenti conseguenti.

Nell’ordinanza si legge che i locali in oggetto sono quotidianamente frequentati da numeroso personale, da avvocati e da cittadini utenti a vario titolo dei servizi giudiziari, i quali sarebbero esposti a rischio dalle condizioni in cui versa lo stabile. Pertanto il primo cittadino ha ordinato che è vietato, con decorrenza immediata, l’utilizzo per le attività svolte dall’ufficio del Giudice di pace, e per qualunque altra attività aperta al pubblico i suddetti locali.

La chiusura dello stabile che ospita il giudice di pace di Isernia sarà al centro di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 13:30, presso il Tribunale di Isernia, a cui prenderanno parte il Tribunale, Vincenzo Di Giacomo, il sindaco Di Giacomo, il neo procuratore capo di Isernia, Carlo Fucci e il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Maurizio Carugno.