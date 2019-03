Carenza medici, altri due avvisi riservati anche a quelli in pensione

Proseguono gli avvisi pubblicati dall’Asrem rivolti anche a medici andati in pensione. Dopo gli specialisti in ostetricia e ginecologia, ieri è stata la volta di medicina e chirurgia e radiodiagnostica.

L’Asrem ha pubblicato ieri i due avvisi, mentre quello relativo a ostetricia e ginecologia è del 19 marzo. Vista la gravissima carenza di medici – scrive l’Asrem nell’Avviso – al fine di scongiurare l’interruzione di pubblico servizio e tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all’Azienda nel rispetto dell’orario di lavoro e della turnazione, nelle more del reclutamento di personale mediante avviso pubblico a tempo indeterminato e letta la direttiva del Commissario ad Acta, Sub Commissario e Direttore Generale per la Salute che autorizza l’Asrem, in ipotesi di carenza di dirigenti medici delle varie discipline, all’indizione di avvisi per incarichi libero professionali estesi anche ai medici specialisti in quiescenza, ha indetto la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi professionali per 2 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia, 2 di medicina e chirurgia e 2 di radiodiagnostica. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il settimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul sito Asrem. Dunque quello per ginecologi è scaduto ieri, mentre per quello per chirurghi e radiodiagnostici c’è tempo fino al 2 aprile. «In genere – ha commentato il dg Gennaro Sosto – poiché le domande arrivano per posta, ci prendiamo almeno 3- 4 giorni prima di capire quale sia la reale portata delle richieste, perché non tutti le consegnano a mano. L’ufficio Protocollo sta raccogliendo le domande che sono pervenute entro le 14 di ieri per consegna diretta. Tra domani e dopodomani