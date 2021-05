Carenza di vaccini, domani saranno effettuate solo 600 dosi. I richiami a 42 giorni anche per chi l’ha fatto prima dell’8 maggio

A seguito delle quantità di dosi vaccinali disponibili per la somministrazione, domani (19 maggio) verranno effettuate circa n. 600 somministrazioni su tutto il territorio regionale.

La diminuzione di dosi somministrate rispetto ai giorni precedenti è nata dalla attesa della fornitura settimanale di dosi effettuata dal livello centrale.

L’arrivo dalla nuova fornitura, comunque, è prevista per domani. Di conseguenza, se i numeri e i tempi verranno rispettati, le squadre vaccinali potranno riprendere a pieno regime il loro lavoro già a partire dalla giornata di giovedì 20 maggio.

L’auspicio è che l’incremento in maniera stabile del numero di dosi inviate al Molise venga deciso il prima possibile, così da poter aumentare anche la quantità di somministrazioni nei confronti della popolazione da parte delle squadre vaccinali.

A seguito della nuova riunione della cabina di regia per la definizione del piano vaccinale, sono state adottate alcune modifiche all’attuale organizzazione del piano stesso. Gli interventi sono adottati per favorire la più ampia copertura possibile della popolazione con la somministrazione di almeno una dose di vaccino. Tale modifica è in linea con le direttive del CTS Nazionale e dalle Autorità sovranazionali competenti in materia.

Pertanto, vanno comunicate le seguenti novità: