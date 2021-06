Carenza di personale negli ospedali, l’Asrem mette a bando 20 posti

Carenza di medici e personali in tutti i pronto soccorso del Molise ed è per questo che l’Asrem cerca di correre ai ripari con due selezioni, un avviso a tempo determinato e un concorso a tempo indeterminato per 20 posti ciascuno. L’obiettivo, stando a quanto riportato su Primo Piano Molise di questa mattina, 8 giugno, è quello di formare delle graduatorie a cui attingere e nel caso del tempo indeterminato l’assunzione comporta anche la permanenza nella sede molisana per almeno due anni. La delibera del dg Oreste Florenzano è stata pubblicata ieri sul sito del- lettino regionale e per estratto sulla l’azienda sanitaria. L’avviso andrà Gazzetta. Possono partecipare anche gli specializzandi dal terzo anno in poi. Quella dei professionisti di medicina di accettazione e d’urgenza è una delle carenze più importanti in regio- ne. Il piano del fabbisogno dell’Asrem prevedeva l’assunzione di 25 di queste figure nel periodo 2018- 2020. Ma, nonostante quattro concorsi e un avviso, in questi tre anni via Petrella è riuscita a reclutarne solo 5. Da febbraio ad aprile scorsi, le reiterate richieste di aiuto dei responsabili dei tre reparti del San Timoteo, del Cardarelli e del Veneziale. Quindi la decisione di provare ad aumentare l’appeal delle procedure utilizzando tutto lo spazio assunzionale già autorizzato – per cui quindi c’è già la copertura economica – con un avviso e un concorso che mettono entrambi in palio un buon numero di posti. L’auspicio è che la risposta sia all’altezza, o comunque adeguata, a questo buon numero.