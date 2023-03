Carenza di pediatri a Termoli, Ferrante: “Tante mamme si chiedono perché non si sia intervenuti prima”

La rappresentante del gruppo Donne e Mamme del basso Molise e del Comitato Molisanità dice la sua dopo le polemiche: “Era già successo mesi fa per il pensionamento di un altro medico. E al Consultorio già ci sono lunghe liste di prenotazioni”

Dopo la nota della Federazione Italiana Medici Pediatri del Molise, interviene anche la rappresentante del gruppo Donne e Mamme del basso Molise e Presidente del Comitato Molisanità, Cinzia Ferrante sul caso della mancanza di pediatri in basso Molise.

“In questi giorni sono tante le mamme che stanno scrivendo sul gruppo Donne e Mamme rispetto alle difficoltà nel cambio del pediatra e purtroppo sta accadendo quello che è già accaduto mesi fa con la sostituzione di un altro medico che pure era andato in pensione.

In tante – ha continuato la Ferrante – si chiedono come mai ci si ritrovi sempre in queste situazioni di difficoltà considerando che è noto da tempo quando un pediatra sta per andare in pensione. Si tratta di una gestione che i cittadini non condividono e che mette in difficoltà le famiglie che anche per una semplice visita devono recarsi a Santa Croce di Magliano o prendere appuntamento con il Consultorio o, in ultima ratio, recarsi in pronto soccorso aumentando il carico di lavoro in ospedale dove pure ci sono delle difficoltà”.

E proprio relativamente al Consultorio la Ferrante ha delle novità. “E’ notizia di poco fa che ci siano già delle lunghe liste di prenotazioni, come era prevedibile vista la situazione”.