Carenza di parcheggi in centro, a breve l’apertura dell’area gratuita in viale Marinai d’Italia

Anche per l’estate 2023 si utilizzerà l’area gratuita lungo viale Marinai d’Italia per sopperire all’assenza di parcheggi nel centro di Termoli. E’ questa la decisione dell’amministrazione comunale che ha fatto richiesta all’autorità marittima portuale di ottenere quella fascia di terreno a ridosso di Rio Vivo per destinarla prima a zona parcheggio gratuito e successivamente ad area per l’allestimento delle giostre in vista della festività di San Basso.

L’autorità di bacino di Bari ha pubblicato, quindi, l’avviso che rende noto il possesso anticipato da parte dell’amministrazione comunale per i 4 mesi estivi, da giugno a settembre, dell’area finalizzata a diventare come detto prima parcheggio gratuito e successivamente area delle giostre.

L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha incaricato una ditta per la sistemazione della superficie che potrebbe essere pronta entro al massimo una decina di giorni.