Carenza di medici, sindacati chiedono la proroga dei contratti a tempo determinato

L’obiettivo è quello di “evitare la chiusura dei reparti a causa dell’interruzione dei contratti e delle lungaggini burocratiche”

Chiedono l’applicazione della deroga all’articolo 57 del Ccnl 2016-2018 con la proroga dei contratti a tempo determinato per evitare l’interruzione dei contratti e la chiusura dei reparti.

E’ quanto contenuto in una lettera che è stata inviata al commissario ad acta per la sanità in Molise, Donato Toma, al direttore generale per la Salute, Lolita Gallo e al direttore generale Asrem Oreste Florenzano a firma della segretaria del Fsi-Usae Molise, Fernande De Guglielmo e della segretaria della Uil Fpl Molise, Tecla Boccardo.

Sotto la lente le difficoltà della sanità molisana alla luce anche della carenza di organico che stanno mettendo in ginocchio interi reparti.

“Alla luce delle prossime scadenze degli operatori sanitari con contratti a tempo determinato, constatato il prolungarsi della pandemia, le lungaggini burocratiche per quanto attiene le procedure concorsuali, la carenza di persona e al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti ricoverati”, le due sigle sindacali chiedono la deroga dell’articolo 57 del contratto “allo scopo di evitare l’interruzione tra un contratto e il successivo e al fine di evitare la chiusura dei reparti e servizi dotati per lo più di personale precario”.