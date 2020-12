Carenza di medici, Ortopedia accorpata a Chirurgia generale al San Timoteo

Il reparto di Ortopedia del San Timoteo di Termoli sarà accorpato a quello di Chirurgia generale. E’ quanto deciso dall’Asrem per cercare di fronteggiare la carenza di medici e di personale all’interno del nosocomio bassomolisano. Una decisione che arriva a seguito del processo di riorganizzazione che l’Asrem sta portando avanti anche in basso Molise con la riorganizzazione dei reparti del San Timoteo. Di qui la decisione di puntare all’accorpamento a causa della difficoltà di reperire medici ortopedici. Intanto sull’Albo pretorio dell’Asrem è stata pubblicata la convenzione per l’affidamento dell’incarico professionale riguardo il potenziamento della rete Covid del Molise. Sarà effettuato un intervento anche al pronto soccorso del San Timoteo per un importo di 200mila euro, con un raggruppamento temporaneo di professionisti che vede in campo studi di Campania, Sicilia e Lazio.