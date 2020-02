Carenza di medici negli ospedali, istituito un tavolo di concertazione

Incontro questa mattina in Prefettura per la grave situazione della carenza dei medici negli ospedali molisani. Presenti il Prefetto Maria Guia Federico, i sindacati di settore, il commissario ad acta della sanità Angelo Giustini e il commissario Asrem Virginia Scafarto.

L’incontro si è concluso con la convocazione di un tavolo di concertazione che durerà un mese, durante il quale le parti (Asrem e sindacati medici) tenteranno dì trovare una soluzione concordata per far fronte alle enormi carenze di dirigenti medici in tutti i reparti degli ospedali molisani. La linea dell’Asrem è quella di ridurre le prestazioni aggiuntive dei medici, abbastanza onerose, ma appare molto complicato, vista la carenza negli organici. L’avvocato Scurti, rappresentante degli anestesisti, ha chiesto di recuperare i fondi necessari a pagare le loro prestazioni aggiuntive, riducendo il pagamento della mobilità attiva alle strutture private convenzionate. Comunque, alla fine, il tavolo di conciliazione si è trasformato in un tavolo di concertazione tra le parti della durata di un mese.