Carenza di medici in Molise, al Veneziale arrivano rinforzi da Roma

REDAZIONE

E’ piena emergenza per la carenza di personale medico in Molise. Se da un verso è vero che il Decreto Calabria è legge, è altrettanto vero che ci vorrà comunque del tempo per vederne i primi veri effetti sulla nostra regione. Per questo l’Asrem ha stipulato con l’Azienda ospedaliera ‘San Giovanni Addolorata’ di Roma una convenzione che prevede l’impiego di medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Il provvedimento, ha spiegato l’Azienda sanitaria regionale all’Ansa, è motivato “considerata l’assoluta urgenza” per garantire la continuità assistenziale e “scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”.