Carenza di medici, il Forum per la Sanità torna ad invocare l’arrivo di Emergency

«Il Forum per la Difesa della Sanità Pubblica di Qualità del Molise, – si legge in una nota – constatata la grave carenza di Personale Sanitario e prevedendo il peggioramento durante il periodo estivo, aveva proposto, in attesa dell’espletamento dei pubblici concorsi, per far fronte all’immediato, di rivolgersi ad Emergency che, contattata, si era dichiarata disponibile purché chiamata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo scritto in merito alla struttura commissariale ed al Governo senza alcuna risposta. Abbiamo, allora, raccolto sulla proposta firma, circa sedicimila, che abbiamo fatto pervenire al Presidente del Consiglio Draghi tramite la Parlamentare molisana Rosa Alba Testamento ma senza alcuna risposta.

Visto il prevedibile e previsto peggioramento della situazione, in data 11/6, abbiamo nuovamente scritto al Commissario ad Acta per il rientro dal debito sanitario una lettera aperta, che vi abbiamo fatto recapitare senza alcun riscontro, proponendo, ancora una volta, di rivolgersi ad una struttura come Emergency o, in alternativa, alla Sanità Militare. Questa volta il Commissario ci ha gentilmente risposto comunicandoci che, in data 22/6, aveva fatto conoscere la nostra nota al Direttore Generale della ASReM per il suo parere.

Non avendo, ad oggi, ricevuto ulteriori notizie mentre la situazione si sta surriscaldando, abbiamo scritto nuovamente al Commissario la lettera aperta.»

LA LETTERA APERTA

La ringraziamo per aver risposto alla nostra lettera del 10 giugno, facendoci partecipi della Sua nota del 22 u.s. al Direttore Generale della ASReM per avere il suo parere sulla proposta da noi formulata di richiesta di collaborazione ad Emergency o alla Sanità militare per far fronte, nell’immediato, alla grave carenza di personale sanitario. Ci corre l’obbligo di insistere sulla urgenza di una decisione in merito, qualunque essa sia, visto l’ulteriore peggioramento della situazione sanitaria regionale, sia ospedaliera che territoriale, al fine di far fronte alla richiesta di cure e assistenza da parte della cittadinanza molisana ma anche dei tanti turisti che hanno risposto ai numerosi inviti a visitare la nostra Regione. D’altra parte, qualunque sia il parere della ASReM la decisione ultima spetta a Lei, in quanto Commissario ad acta, l’unico abilitato a richiedere un tale aiuto al Presidente del Consiglio dei Ministri.