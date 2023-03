Carenza di farmacisti alla comunale, lunghe file sotto l’acqua e cittadini esasperati

Diverse le segnalazioni giunte in redazione cui abbiamo dato voce recandoci sul posto: «Persone anziane e bambini piccoli costretti ad attendere anche mezz’ora o più». Affisso all’ingresso il cartello con l’obbligo di entrare due alla volta. Presente all‘interno un solo farmacista che non riesce a soddisfare le richieste della zona, peraltro molto popolata, che rischia di restare senza il presidio

Le farmacie dovrebbero essere riconosciute come primo presidio sanitario nel territorio non solo per la vendita di medicinali, ma anche per l’offerta di servizi come l’holter cardiaco e pressorio, il controllo del peso e altro ancora. Ma alla farmacia comunale di via XXIV maggio a Campobasso – come segnalato alla nostra redazione da diversi cittadini della zona, la quale è anche molto popolosa, di cui abbiamo raccolto le testimonianze sul posto, compresa la preoccupazione per il rischio legato alla chiusura della stessa – tutto questo avviene a singhiozzo a causa della carenza di personale e con l’obbligo (con tanto di cartello affisso all’ingresso) di entrare solo due per volta con l’inevitabile formazione di code all’esterno della struttura e conseguenti disagi per soggetti anziani, disabili, fragili e con bambini piccoli costretti ad aspettare il proprio turno, anche per mezz’ora o più, sotto le intemperie per la mancanza di una copertura.

«Sono rimasta sconcertata anche dall’atteggiamento dei farmacisti all’interno – ha fatto notare una signora – perché è un nascondere la testa sotto la sabbia non ammettendo un problema. Così non si va incontro al cittadino, ma si guarda solo ai propri interessi e questo non lo trovo giusto perché, a maggior ragione, si tratta di una farmacia comunale». Poi, sulla disposizione di entrare due persone per volta, «non conoscevo questa regola – ha replicato stupita una giovane mamma – e non so da dove o da chi arrivi quando all’esterno fa freddo e piove. Io posso stare anche sotto l’acqua, ma non possono starci le persone anziane che, pur essendo entrate, hanno dovuto aspettare fuori e si sono giustamente lamentate».

Di tutta questa situazione, abbiamo chiesto conto al Comune di Campobasso e siamo in attesa della risposta da parte del dirigente preposto. (Adimo)