Cardiopatici, si muore anche di non Covid. L’intervista alla dottoressa Carcagnì

Parlare di sanità in un periodo storico in cui il dibattito è monopolizzato dall’emergenza Coronavirus può sembrare banale e scontato. Eppure così non è perché il sistema sanitario nazionale continua a essere dibattuto con o senza Covid. Ci è di grande aiuto in questo caso la cardiologa Ada Carcagnì che in questo caso è in veste di consulente scientifico dell’Associazione Regionale dei Cardiologi Ambulatoriali, sezione Molise, (ARCA), che con il Quotidiano del Molise ha voluto condividere il rammarico dell’indifferenza dimostrata dalla classe politica relativamente alla chiusura (in tempo di Covid) del trattamento per le attività di routine nei pazienti cardiopatici. Nello specifico la dottoressa Carcagnì si riferisce al documento redatto dall’Arca Molise in cui, fra i tanti punti che vi si affrontano, si denunciano le problematiche legate alla chiusura del trattamento per le attività di routine nei pazienti cardiopatici. Un documento-appello che, a quanto pare, è rimasto ancora inascoltato e al quale noi vogliamo dar voce con questa intervista realizzata con un collegamento whatsapp.