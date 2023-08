Cardiologia, Francesca Scarabeo a Castrataro: “Finiscila di fare l’ipocrita”

Sempre più “calda” la vicenda della chiusura degli ambulatori di Cardiologia a Isernia

La polemica sta prendendo una svolta politica, dopo l’intervento di Castrataro. Al sindaco replica infatti l’ex assessore comunale alla sanità, Francesca Scarabeo, che punta l’indice accusatore contro Castrataro, definendolo ironicamente sindaco di Macchia d’Isernia e non di Isernia, in un suo commento al post su Facebook pubblicato dallo stesso Castrataro. Scrive la Scarabeo:

“Questa volta il sindaco di Macchia d’Isernia, Castrataro, con la sua ipocrisia e la nuova vena di populismo becero, in disperata ricerca di consensi, finge, perché in realtà sono altre le cose che veramente gli stanno a cuore, invece di indignarsi e di scandalizzarsi per la situazione dell’ospedale F. Veneziale.

Circa un anno fa sono stata cacciata dalla giunta comunale, dove ero stata eletta democraticamente dai cittadini, a differenza di altri assessori, perché volevo che tutto il consiglio comunale assumesse una posizione ferma in difesa del nostro ospedale. Invece come evidente nella chat pubblica per gli eletti, ‘info maggioranza’ il su citato sindaco scelse di invitare al Comune questa persona che non conosco per ascoltare i suoi suggerimenti.

Ovviamente rassegnai la delega assessorile per la sanità. Scena successiva: sbattuta fuori con atto monocratico e violento.

Oggi il finto grido di protesta! Tutto ciò offensivo nei confronti dei malati dei cittadini, della democrazia dei partiti e di tutti gli esseri pensanti”.