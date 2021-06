Cardiologia al San Timoteo, l’ambulatorio chiude agli esterni per garantire le ferie ai medici

Mancherebbe ancora un atto ufficiale, e non ci sono al momento commenti ufficiali da parte della direzione dell’Asrem, ma potrebbe essere chiuso ai soli pazienti esterni per garantire le ferie estive del personale l’ambulatorio del reparto di Cardiologia del San Timoteo di Termoli. Stando a quanto trapela la decisione potrebbe essere assunta per la necessità di garantire la turnazione e le ferie del personale medico che, al pari di altri reparti dell’ospedale bassomolisano, sarebbe carente in termini di unità mediche. Attualmente, infatti, sarebbero 6 i cardiologi presenti nella struttura di viale San Francesco, 4 dei quali avrebbero più di 60 anni. Di qui la decisione che potrebbe essere quella di chiudere ai pazienti esterni e di far restare l’ambulatorio aperto per i soli pazienti dei reparti interni all’ospedale considerando che lo stesso ambulatorio gestisce anche i pazienti di emodinamica, utic, la stessa cardiologia e le varie consulenze. Si tratta, come detto, di una carenza atavica di personale che coinvolge in realtà tutte le strutture molisane e che è venuta fuori in tutta la sua importanza nel corso dell’emergenza Covid-19 che ha visto Termoli e il Basso Molise diventare zona rossa. Nei giorni scorsi era stato lanciato l’appello dai vari comitati del Basso Molise affinché le rappresentanze parlamentari chiedano al Ministero di approvare l’arrivo dei medici di Emergency in Molise dopo che anche da Isernia si era levato il grido di allarme per la partenza dei medici venezuelani.