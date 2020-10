Cardarelli, si amplia il reparto di malattie infettive: 12 posti letto in più

Sono in corso i lavori di ampliamento del reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso per affrontare l’aumento di ricoveri causati dalla seconda ondata del Covid.

Al quinto piano della struttura di contrada Tappino è stato realizzato un ampliamento per aumentare i posti letto, incrementandoli ulteriormente rispetto alla Fase 1, quando c’era stato già un primo aumento. Ora ci sono 12 posti letto in più.

Inoltre si stanno aumentando i punti prelievo per effettuare i tamponi dotandoli di pensiline e percorsi anticoda, in vista anche dell’inverno. Al Cardarelli i lavori sono già ultimati, a breve verranno effettuati anche a Termoli, Isernia e presso il Distretto di via Petrella a Campobasso.