Cardarelli: «Possibili ricadute devastanti», 6 medici pronti a gettare la spugna

Sei medici in servizio presso l’Uoc di medicina interna del Cardarelli di Campobasso, che si definiscono “superstiti”, in una lettera inviata scrivono all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise e al direttore sanitario dell’ospedale del capoluogo di regione, denunciano l’impossibilità strutturale ad allocare i pazienti attualmente negativi in ambienti singoli e chiedono se il reparto di medicina, ora, sia da considerarsi Covid free, idoneo cioè ad accettare i pazienti che continuano a provenire dal pronto soccorso. Mettono nero su bianco di trovarsi in una condizione di burnout cioè di esaurimento, di crollo. I medici – come ha riportato in un servizio nella giornata odierna, giovedì 28 gennaio, Teleregione Molise, sono gravati da un affaticamento, soprattutto mentale da oltre due mesi e concludono che, senza riscontri, adiranno le vie legali. Quotidianamente continuano a positivizzarsi pazienti così come medici, infermieri e personale ausiliario con il numero dei degenti che è costantemente superiore a quello previsto con l’aggravante – sostengono ancora i medici – di dover assistere pazienti appoggiati in vari reparti ospedalieri che evidentemente comporta un ulteriore rischio di promiscuità. Insomma una situazione insostenibili cui l’azienda sanitaria dovrà porre rimedio prima che i medici gettino la spugna.