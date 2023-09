Cardarelli, pasti senza acqua ai ricoverati: monta la protesta tra le corsie

Il problema è venuto fuori grazie alla solita e ricorrente persona ‘’non molisana’’ che fa notare l’anomalia. E’ scontato che i molisani siano abituati a subire di tutto senza lamentarsi, ma per una persona che viene da Trieste, a trovare un suo caro ricoverato al Cardarelli, certe cose non si possono davvero sopportare, sono intollerabili. In sostanza, cosa accade nel più grande ospedale molisano, con il maggior numero di ricoverati? Sembrerebbe che ai malati, in corsia, da metà agosto circa, i pasti vengano serviti senza la classica bottiglietta d’acqua d’accompagnamento.

In pratica, niente acqua per i ricoverati che, se vogliono dissetarsi, hanno due possibilità: o si attaccano ai rubinetti dei bagni, oppure sperano che qualche anima pia, magari un parente, porti loro una bottiglietta d’acqua. Ed è successo questo, alla persona venuta da Trieste che, dal suo parente, si è visto chiedere dell’acqua da bere. Assetati nel ‘’deserto’’ del Cardarelli, questo il destino che tocca ai pazienti del più grande ospedale regionale. Speriamo che qualcuno faccia il ‘’miracolo’’ e dia da bere agli assetati, riportando l’acqua nelle corsie, insieme ai pasti.