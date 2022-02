Carceri molisane covid free, Di Giacomo: in arrivo nuovi agenti

Istituti della regione in controtendenza rispetto alla situazione nazionale dove sono oltre tremila i positivi. Questa mattina il punto in conferenza stampa

Una decina di unità in supporto dell’organico in servizio nel carcere di Campobasso, qualche agente a Isernia mentre per Larino ancora non si hanno notizie ufficiali. Numeri che mancavano al Molise da anni.

A comunicarlo questa mattina in conferenza Aldo di Giacomo del sindacato di Polizia Penitenziaria, che ha acceso i riflettori sulla carenza di personale, ad oggi, soprattutto nella struttura di via Cavour:

“A fronte di 112 persone previste ce ne sono 97”

Ma ciò che preoccupa maggiormente è che di questi 12 sono in malattia di lungo periodo e 34 sono impegnati in altri ruoli d’ufficio. Va da sé che il numero delle unità in campo cala vertiginosamente.

“Ho incontrato il capo del Dipartimento – spiega Di Giacomo – che ha predisposto le integrazioni in organico su Campobasso ed Isernia”.

Il sindacalista si augura che la nostra regione torni ad essere l’isola felice che era fino a qualche anno fa e che le difficoltà presto siano solo un lontano ricordo.

“Oramai da oltre un anno il carcere di via Cavour può vantare un direttore di tutto rispetto come gli altri due istituti, Isernia e Larino”.

Diminuiti negli ultimi sei mesi anche gli eventi critici.

Situazione Covid

In Italia il quadro è drammatico, sono tremila i detenuti positivi. In controtendenza la situazione in Molise: ad oggi le carceri sono covid free.