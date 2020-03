Carceri, istituita l’unità di crisi COVID-19

Saranno previste postazioni Skype per permettere i colloqui

Carceri, la segreteria interregionale di Lazio Abruzzo e Molise dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria già da qualche giorno ha istituito l’unità di crisi COVID-19. Tutto ciò in seguito alle diverse rivolte che si sono verificate in varie case circondariali.

Sarà cura di questa U.C.C19 di svolgere quella funzione di raccordo con la stampa.

“Nell’occasione – si legge nella nota dell’Unione sindacale – possiamo dire che in tutte le regioni di nostra competenza la situazione anche nella totale emergenza si sta tornando ad una discreta condizione anche in assenza ancora oggi di mascherine e materiale disinfentante per le ovvie problematiche che riguardano anche chi è fuori dalle carceri.

Si stanno approntando le postazioni skype per permettere i colloqui in streaming e arrivano i pacchi alla popolazione detenuta.

Per quanto riguarda il personale di Polizia Penitenziaria che e quello più esposto di tutti in questo momento sta svolgendo senza sosta turnazioni di lavoro anche superiori alle 12 ore consecutive e raddoppio in caso di turni notturni, fornendo tutta l’assistenza e la prevenzione di sicurezza e salute all’interno delle sezioni detentive.