Carceri, grave carenza di personale in Molise: al lavoro per sblocco del turnover

Il Consiglio regionale del Molise nella seduta di questa mattina, 3 novembre, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno del Consigliere Aida Romagnuolo sulla carenza di personale nelle strutture penitenziarie di Larino, Campobasso e Isernia. Ha illustrato il provvedimento lo stesso presentatore, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Greco e D’Egidio e dei Consiglieri Assessori Calenda e Pallante. In particolare l’atto di indirizzo, che è poi stato emendato a seguito della discussione in Aula, rilevando che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la Direzione dell’Istituto di Larino, il Comandante di Reparto e le sigle sindacali, da lungo tempo hanno denunciato la grave carenza di personale all’interno della Casa circondariale Frentana, evidenzia come di conseguenza i dipendenti di quel carcere, come quelli delle strutture di Campobasso e Isernia (che denunciano, è stato evidenziato nel dibattito, le stesse problematiche), lavorano giornalmente in emergenza con accorpamenti di posti di servizio essenziali per la sicurezza delle medesime strutture. Di qui l’impegno che il Consiglio regionale conferisce al Presidente della Regione ad un immediato interessamento alla vicenda, sollecitando interventi presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Ministero di Grazia e Giustizia affinché la pianta organica delle Case circondariali di Campobasso, Isernia e Larino venga effettivamente ripensata e si attivi lo sbocco del turnover.