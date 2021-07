Carceri, gli avvocati: «Maggiore attenzione anche alla luce dei recenti fatti di cronaca» (VIDEO)

Carcere, prima volta in Molise dell’Ispettore generale dei Cappellani delle Carceri don Raffaele Grimaldi. La visita è stata organizzata in due momenti: Istituzionale e Pastorale (questa mattina al Carcere di Campobasso), Culturale e di Formazione (Circolo Sannitico -Sala Fratianni) nel pomeriggio. Particolarmente significativo sarà l’incedere degli interventi che permetteranno una disseminazione e un confronto (CLICCA QUI per partecipare all’incontro) tra gli operatori del settore e l’universo giornalistico molto attento alle tematiche carcerarie a partire dalla Carta di Milano fino alle problematiche attuali, in questa particolare congiuntura riformistica legata alle dinamiche scaturite dall’emergenza pandemica.