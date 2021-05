Carceri e carenza di personale, la protesta da Larino si estende anche a Campobasso

Mercoledì 26 maggio manifestazione dinanzi alla Prefettura del capoluogo di regione

Carceri e carenza di personale: dopo Larino la protesta si estende anche a Campobasso. Mercoledì 26 maggio, a partire dalle ore 12.00, gli agenti della polizia penitenziaria della casa circondariale di via Cavour si ritroveranno dinanzi alla Prefettura del capoluogo non solo per manifestare «piena e completa solidarietà ai colleghi di Larino ma anche per denunciare la grave carenza di personale che riguarda ormai da anni anche il carcere di Campobasso». A Larino lo stato di agitazione avrà inizio invece alle ore 9,00 del 26 maggio davanti alla Casa Circondariale del centro frentano, per sensibilizzare il Capo del Dipartimento e il Direttore Generale del Personale «ad una onesta e congrua assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria». «La scellerata legge Madia che ha tagliato l’organico della Polizia Penitenziaria – hanno già denunciato i sindacati – costringe il personale ad occupare anche 3/4 posti di servizio. Inoltre, la follia dei governi precedenti di bloccare ”il turnover” ha determinato che il personale di Polizia penitenziaria in Molise ha una età media di oltre 53 anni, quindi prossimi alla pensione, logorati da un lavoro altamente usurante».