Carceri del Molise Covid-free, Merola (Fp Cgil): notizia incoraggiante

«Proseguire con attività di tutela per lavoratori e detenuti»

«Dopo mesi di intensa preoccupazione ed inevitabile paura, per i considerevoli contagi registrati in molti Penitenziari molisani e abruzzesi – afferma Giuseppe Merola della FP CGIL Abruzzo Molise – finalmente le carceri sono Covid free, senza alcune positività accertate. Questa condizione epidemiologica – continua Merola – ha duramente messo in ginocchio le carceri del distretto, anche con l’insistenza di alcuni cluster, già con ataviche e serie carenze di risorse umane, oltre alle note limitazioni strutturali che si riverberano sull’organizzazione del lavoro e dei servizi. Bisogna continuare a tenere alta la guardia – evidenzia il sindacalista – per evitare ulteriori spiacevoli situazioni compromettenti. Questi mesi sono stati davvero faticosi e la FP CGIL non ha arretrato un millimetro nel rivendicare tutele per le nostre lavoratrici e lavoratori che, con spirito di abnegazione, hanno dimostrato vero senso del dovere e di attaccamento alle Istituzioni. La prevenzione e la sicurezza sono l’unica via maestra, con giusti approvvigionamenti di DPI, formazione, etc. – conclude – affinché gli Istituti Penitenziari siano ambienti di lavoro sani e sicuri, nell’interesse di tutta la collettività. Bisogna riparte a tambur battente, la società tutta e l’apparato penitenziario hanno fame “di luce” e serenità, riconoscendo già la speranza nella profilassi vaccinale».