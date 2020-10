Hanno introdotto droga e micro cellulari nella casa circondariale di Campobasso. A segnalare l’increscioso episodio è il segretario Spp Aldo Di Giacomo. Stando alla ricostruzione effettuata, ignoti si sono posizionati nei pressi del muro di cinta del carcere e hanno lanciato all’interno dei contenitori. I quali però non sono mai arrivati a destinazione perché sono stati intercettati dagli agenti della Polizia penitenziaria. All’interno degli involucri c’erano un micro cellulare e della droga. In seguito a tale increscioso episodio sono partite le indagini per cercare di risalire ai “destinatari” degli involucri contenenti droga e cellulari. Non si tratta del primo episodio poiché già in passato hanno tentato di introdurre droga e cellulari nel carcere di Campobasso. Una vicenda che porta nuovamente all’attenzione della cronaca la casa circondariale del capoluogo: lo scorso mercoledì 28 ottobre un detenuto nigeriano ha aggredito a morsi quattro poliziotti penitenziari staccando ad un agente un pezzo di orecchio per poi ingoiarlo.