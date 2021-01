Carcere, Di Giacomo: situazione con aspetti da chiarire, al momento 4 positivi (VIDEO)

“Il Comandante Tomassi avrà il giusto riconoscimento per 40 anni onorato servizio”

“La situazione attuale del carcere di Campobasso è stata segnalata alla Prefettura e alla Regione. Abbiamo chiesto tamponi per personale e detenuti. Al momento ci sono 4 positivi ai tamponi rapidi”.

Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria durante una conferenza stampa dinanzi alla casa circondariale del capoluogo.

“Dobbiamo segnalare – ha aggiunto Di Giacomo – anche ulteriori tentativi di introdotte droga all’interno del carcere. Insomma, ci sono diverse problematiche da risolvere. Il comandante Tomassi? Non entro in merito alle ultime dichiarazioni lette ma posso assicurare che non appena sarà terminata l’emergenza legata alla pandemia, il compianto comandante avrà il giusto riconoscimento per 40 anni di onorato servizio”.