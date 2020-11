Carcere di Campobasso: positivi medico, infermiere e dipendente mensa. Di Giacomo (Spp) scrive al Prefetto (VIDEO)

«Subito tamponi a colleghi e detenuti; non si verifichi quanto accaduto a Larino»

Situazione Covid nelle carceri molisani, il segretario del Sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, scrive al Prefetto di Campobasso per chiedere che vengano effettuati tamponi, in tempi celeri, all’interno della casa circondariale di Campobasso. «A Larino – ha detto Di Giacomo – ci sono oltre 30 detenuti positivi e siamo in attesa del risultato da parte di colleghi che hanno fatto i tamponi in forte ritardo. Nel carcere di Campobasso – continua Di Giacomo – sono risultati positivi il responsabile della mensa (distribuzione dei pasti) un medico e un infermiere. Situazione che preoccupa, per questo ho scritto una lettera al Prefetto affinché non si verifichi quanto accaduto a Larino e dunque vengano effettuati celermente tamponi a colleghi e detenuti del carcere del capoluogo.